دروجبا يحافظ على الرقم الصامد بالدوري الإنجليزي.. ويمنع مدافع تشيلسي من دخول التاريخ

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إقترب البرازيلي تياجو سيلفا لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي مع نادية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وتمكن تياجو سيلفا من تسجيل هدف التقدم لفريق نادي تشيلسي وهو الهدف رقم 36 للاعب مع نادي تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف يحتل سيلفا المرتبة الثانية كثاني أكبر لاعب تسجيلاً للأهداف مع البلوز خلف الإيفواري ديديه دروجبا صاحب السبع وثلاثين هدف.

ويحتاج تياجو سيلفا الي هدف وحيد ليصبح أكبر لاعب يسجل أهداف لنادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام:

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

وكان توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: روديجير، تياجو سيلفا، كريستينسن.

وفي سط الملعب: جورجينيو، كوفاسيتش، أزبيلكويتا، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ماونت، هافيرتز، لوكاكو.

علي الجانب الاخر بدأ نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بالتشكيل الاتي:

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون، روميرو، داير، ريجيلون.

وفي سط الملعب: هويبرج، ندومبيلي، ديلي آلي، لوسيلسو.

خط الهجوم: سون، كين.

الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي قبل بداية اللقاء كان يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وحيد.

في الجانب الاخر يمتلك توتنهام فى بنك رصيده 9 نقاط من 4 مباريات ويحتل بها المركز السابع, حيث نجح توتنهام في تحقيق 3 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة.