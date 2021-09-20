الليلة..بلقيس تحيي حفلا غنائيا جديدا بشرم الشيخ

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تستعد المطربة اليمنية بلقيس، اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر سبتمبر، لإحياء حفل غنائي في مدينة شرم الشيخ، في تمام الساعة 7 مساء، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة كبيرة من أغنياتها.

دوت الخليج يرصد موعد حفل بلقيس بشرم الشيخ

حفل بلقيس بشرم الشيخ

وروجت بلقيس للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، ونشرت البوستر الخاص به، وعلقت: "أشوفكم في شرم الشيخ بمصر 20 سبتمبر".

بلقيس تحتفل بتخطي أغنيتها الجديدة «دبلوماسي» الـ5 مليون مشاهدة في أيام

واحتفلت الفنانة اللبنانية بلقيس مع جمهورها بنجاح أحدث أغنيتها والتي تعد الأولى في مسيرتها التي تؤديها باللهجة المصرية، والتي أتت بعنوان «دبلوماسي» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، اذ نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة الكليب الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائلًة: "دبلوماسي تصل 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب بعد أيام من صدورها" . وتابعت بلقيس: "شكرا لكم جميعاً للمتابعة والتعليق المشجع المستمر لي ولأعمالي الفنية".

أغنية دبلوماسي اول أغنية باللهجة المصرية لبلقيس

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

وتقول كمات أغنية «دبلوماسي» لبلقيس: “حبيبي انا جاية اقولك ان انت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي انت اللي فاهمها .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. لا باحوّر ولا بأفور انا باعاكسك رسمي تصور .. حبيبي انا جاية اقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي .. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي إنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي .. انت فلتة ولا غلطة انت اصلي وكله أونطه”.