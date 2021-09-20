«روب بيجامة وقميص نوم».. شاهد أغرب إطلالات نجوم حفل جوائز Emmys

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انطلقت فعاليات حفل جوائز «Emmy 2021» في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وسط حضور المشاهير.

دوت الخليج يرصد أغرب إطلالات النجوم بحفل جوائز إيمي لعام 2021.

نجوم حفل جوائز إيمي يثيرون الجدل بإطلالتهم

وأحدثت إطلالات نجوم الحفل ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها، التي لفتت الأنظار على الفور إليهم.

برزت إيما كورين على السجادة الحمراء بفستان من طراز «Miu Miu» استغرق إعداده ثلاثة أشهر، يحمل اللون الأصفر بقفازات متطابقة أظهرت أظافرها السوداء الطويلة.

ظهر الممثل بيلي بورتر بمظهر أسود بالكامل وهو يفتح ذراعيه أشبه بالفراشات، مع مجهورات تزيد قيمتها عن مليون دولار وكعب عالي.

ولفت دان ليفي الأنظار إليه ببدلة زرقاء على هيئة روب بيجامة.

وأثارت نيكول باير بظهورها على السجادة الحمراء بفستان باللون الأرجواني أشبه بقميص النوم.

وارتدت سميرة وايلي بدلة رجال كلاسيكية مع شعر كيرلي.

أما سيثيا إريفو فظهرت بفستان أبيض مزود بريش ملون بالجزء السفلي.

جائزة إيمي

وإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، حيث من المقرر أن تقام حفل جوائز “Primetime Emmy” السنوية الـ73 هذا العام بعد أن كان حفل العام الماضي افتراضيًا بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة وسط وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة أوليفيا كولمان فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية الملكة إليزابيث في الموسم الرابع من المسلسل.

نجوم بوليود يحصدون جوائز إيمي

وحاز الممثل جوش اوكونور على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي بعد تجسيده لشخصية الأمير تشارلز، كما حصلت الممثلة جيليان اندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر في المسلسل.

وفاز الممثل توبياس مينزيس على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن تجسيده لشخصية الأمير فيليب.

وفازت الممثلة كيت وينسلت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دروها في مسلسل " ماري اوف ايست تاون".

وحازت الممثلة والكاتبة ميكايلا كول على جائزة أفضل كاتبة لمسلسل أو فيلم قصير عن مسلسل " اي ميد ديستوري يو" ، لتدخل التاريخ لكونها أول امرأة من أصحاب البشرة السوداء تفوز بهذه الجائزة.

وحصل المسلسل "تيد لاسو" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما حصل بطلاه الممثلة هانا وادينجهام و الممثل بريت جولدستين على جائزتي أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.