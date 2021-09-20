عاجل- السيسى: «حياة كريمة» تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أى جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصرى فى القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته فى العيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب.





وأضاف الرئيس السيسى فى بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، أن هذه الرؤية تبلورت فى مبادرة حياة كريمة التى شرفت بإطلاقها مؤخرا، والتى تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا. ولفت الرئيس إلى أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحقيق التنمية الشاملة بما فى ذلك فى الريف المصرى الذى يعيش فى السواد الأعظم من المصريين على نحو يعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وحجز الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والقضاء على الفقر، وخفض معدلات البطالة.

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