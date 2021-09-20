إزالة أجزاء من عقارين بالإسكندرية لخطورتهما الداهمة

جدة - نرمين السيد - ورد من المواطنين شكاوى لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية تفيد وجود خطورة داهمة بالعقارين رقمى 14 شارع النظام و10 شارع التاج، كل منهما مكون من أرضى و3 طوابق علوية.

وتبين من الفحص أن العقارين المشار إليهما، بناء قديم، خاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وناشدت سحر شعبان، رئيس حى غرب، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أى عقار يمثل خطورة داهمة، لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين.