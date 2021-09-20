عاجل- الأعلى للإعلام: كود جديد لحوادث الانتحار.. «منع بث مقاطع الفيديو»

جدة - نرمين السيد - يتضمن الكود البنود التالية:

تغطية حوادث الانتحار فى إطار تقديس واحترام الحق فى الحياة، والمحافظة على النفس البشرية.

عدم تغطية حوادث الانتحار ومحاولاته والنظر لها على أنها أمر عادى أو طبيعى أو إيجابى، بل يجب دوماً بث رسالة صحفية أو إعلامية على أنها أمر سلبى ومرفوض ومضر لتجنب تكرارها من الآخرين.

عدم اتخاذ حوادث الانتحار وسيلة لزيادة المشاهدة أو التفاعل أو المبيعات، بل يتعين أن يكون الهدف دائماً من النشر أو التغطية الإعلامية منع هذه المحاولات أو الحالات والتقليل منها.

تجنب استخدام عبارات التمجيد أو الإعجاب أو التبرير أو الترويج لمثل هذه الحوادث لتجنب تأثر الجمهور بها، ويجب الحذر عند صياغة العناوين والمانشيتات المتعلقة بها وعدم استخدام اللغة المثيرة أو الرنّانة، وتجنب أى شائعات حولها.

يمتنع على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بث مقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعى لحوادث الانتحار ومحاولاته كأصل عام، وعند وجود ضرورة قصوى لتغطية حوادث الانتحار، يتعين:

ضرورة وضع رسالة تحذيرية تنبه الجمهور للمحتوى شديد الحساسية.

عدم التشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو أو روابط التواصل الاجتماعي، بل يجب الحصول على موافقة المتصفح قبل تشغيل المحتوى ، للتأكد من رغبته فى مشاهدة المحتوى.

عدم تكرار بث أو نشر الخبر دون داع.

عدم تثبيت الخبر.

عدم إبراز حوادث الانتحار أو إعطائها مواقع الصدارة فى النشر أو البث، بل يجب إعطاؤها أولوية متأخرة فى حالة المواقع الإلكترونية فى ترتيب العرض أو مكان النشر.

اتخاذ حوادث أو محاولات الانتحار مناسبة لتحذير المجتمع من خطرها وأثرها السلبى على الفرد والأسرة.

بذل مزيد من العناية عند تغطية حوادث الانتحار أو محاولاته بالنسبة للمشاهير أو الشخصيات المعروفة.

يتعين فى نهاية كل تغطية لحوادث أو محاولات الانتحار توضيح موارد وأماكن الدعم الطبى والنفسى والمجتمعى المتوافر، وذكر وسائل الاتصال وخطوط المساعدة الهاتفية والإلكترونية وغيرها لمواجهة مثل هذه الأزمات.

تجنُّب الضرر النفسى الواقع على ذوى وأسر أصحاب حالات الانتحار أو محاولاته من جرِّاء التغطية الصحفية أو الإعلامية أو النشر، ويجب الحفاظ على خصوصيتهم بعدم ذكر بيانات الشخص الذى تَعرَّض لهذا الحادث أو عنوانه أو وسائل التواصل ، وتجنُّب نشر أى تعليق أو تصريح لهم دون إذن مسبق منهم، أو الخوض فى تفاصيل (بقدر الإمكان) لا تفيد القارئ أو المشاهد أو المجتمع.