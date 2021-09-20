جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر أدركت منذ البداية أن هدف أى جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هو المواطن، ومن ثم فقد صممت سياساتها وبرامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن المصرى فى القلب منها ملبية لطموحاته ومستجيبة لتطلعاته فى العيش الكريم والسكن اللائق والعمل المناسب، ولقد تبلورت هذه الرؤية فى مبادرة حياة كريمة التى شرف بإطلاقها مؤخرا.





وأضاف الرئيس السيسى فى كلمة بجلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتى دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء دولته وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة، ولا تزال مصر تواصل بخطى ثابتة ورغم كل التحديات تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والذى برهنت نتائجه حتى اليوم على صواب الرؤية المصرية إزاء أولويات ومتطلبات الإصلاح الاقتصاى، وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانى، بل ومكنت الاقتصاد المصرى من تحمل تبعات جائحة كورونا، وأتاحت للحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها السلبية. وفى هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى استمرار المشاركة فى هذه الجهد الدولى المهم، وصولا إلى تحقيق أهدافنا المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: مصر صممت برامجها التنموية واضعة مصلحة المواطن فى القلب منها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.