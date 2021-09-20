إنفوجراف- السيسى يتحدث فى جلسة أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أمام جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة، عن أهمية التنمية المستدامة، وجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية الأمم المتحدة.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام جلسة الأمم المتحدة لمناقشة أهداف التنمية المستدامة. وأكد تطلع مصر إلى استمرار المشاركة فى هذه الجهد الدولى الخاص بتحقيق التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة نحو غد أفضل للأجيال القادمة.

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