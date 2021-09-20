أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية

جدة - نرمين السيد - أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة فى احتفالية نظمت بديوان عام وزارة العدل .





ورحب المستشار عمر مروان، فى كلمته برئيس الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد، ودعاهم إلى أن يجعلوا من العلم طريقًا والدراسة وسيلة لزيادة المعارف والوعى بمصلحة الوطن، ووجههم إلى الحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل فيما بينهم وبين رؤسائهم فى الهيئة وفى جميع الجهات والهيئات القضائية، ليلتف الجميع على هدف واحد هو تكوين حائط قانونى منيع لصد العدوان على المال العام ورعاية مصالح الشعب المصرى. وأعرب وزير العدل، فى ختام لقائه عن تمنياته لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد بالتوفيق والسداد فى خدمة الوطن.

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