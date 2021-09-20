جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن النجاح الذى استطاعت مصر تحقيقه على العديد من الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتى دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصرى قدرته على تحمل الصعاب فى سبيل بناء دولته وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى رغم كل التحديات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.