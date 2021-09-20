الرئيس السيسي: النجاح في تحقيق أهداف التنمية بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نجاح الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى. وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على توطين أهداف التنمية وسارعت بتقديم تقاريرها الطوعية اقتناعاً منها بأهمية استعراض التقدم المحقق. وأضاف أن الظرف الدولي الدقيق يفرض علينا مواجهة النحديات العالمية شديدة الصعوبة أضاف إليها تفشي كورنا أبعادا غير مسبوقة. وأضاف الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندات التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل.

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