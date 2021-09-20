فاركو يعلن التعاقد مع السوداني سيف تيري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق كان له كلمة السر في التعاقد مع عمرو جمال وأصر على التعاقد معه ويرى أنه سيساهم في مساعدة خط هجوم الفريق خلال الموسم القادم.

وبهذه الصفقة تصبح صفقات فريق فاكرو هذا الموسم تصل للعدد رقم 14 من صعود الفريق للدوري الممتاز.

وكان أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم فريق فاركو هم، الجزائري رزقي حمرون، ومحمد فؤاد لاعب العين السعودي السابق، والنيجيري كسنجسلي سوكاري، وأيضا ثنائي بيراميدز محمود حمادة وعبد الله بكري.

وكانت أبرز الصفقات أيضا محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وجاء لمدة موسم على سبيل الاعارة، وبنيه الشراء الموسم القادم.

قرر فريق طلائع الجيش، تأجيل ملف الراحلين عن الفريق لما بعد نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والمقرر إقامتها الأثنين القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان هناك اتفاق قد حدث بانتقال محمد بسام وأحمد سمير لصفوف فيوتشر أف سي، ولكن تم تأجيل الرحيل حتى نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري.

ويأتي أيضا اللاعب مهند لاشين لم تقرر حتى الآن الادارة بيعه، خاصة أن هناك عروض كثيرة له من أجل الانتقال، ويعتبر من أهمها فاركو والزمالك، وسيتم حسم الأمر بعد نهاية مباراة السوبر المصري.

ويركز حاليا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على المباراة القادمة أمام الأهلي، وقرر عزل الفريق عن وسائل الاعلام من أجل حصد اللقب الأول للفريق في تاريخه.

عمرو جمال ينتقل لصفوف فاركو

وتابع أحد المصادر بفريق طلائع الجيش أن الجهاز الفني لا يمانع رحيل أي لاعب بشرط وجود البدائل المناسبة".

ويلتقي الأهلي أمام طلائع الجيش مساء الأثنين القادم، في مباراة السوبر المصري لموسم 2020/2021.

غادرت بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الأسكندرية مساء اليوم، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش في مباراة كاس السوبر المصري مساء اليوم القادم.