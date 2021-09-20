وائل عبد العزيز عن منتقدي تكريم النجوم بالمهرجانات: «شغل تنظير»

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شن الفنان وائل عبد العزيز هجومًا واسعًا على منقدي تكريم بعض النجوم بمهرجان الفضائيات العربية، طالبًا منهم التزام الصمت.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان وائل عبد العزيز على منتقدي تكريم بعض النجوم بمهرجان الفضائيات العربية.

وائل عبد العزيز يهاجم منتقدي تكريم بعض النجوم بمهرجان الفضائيات العربية.

كتب عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ما تسيبوا الناس تفرح وتروح مهرجانات وتاخد جوايز ويلبسوا ويتشيكوا والناس تشجعهم.. مالكو في ايه يا ولاد الكئيبة".

وأضاف: "ايه شغل التنظير ده هتعرف تعمل زايهم اعمل، مش عارف يبقي حط لسانك في بؤك لو مش عايز تقول كلمه حلوة".

حفل مهرجان الفضائيات العربية

أُقيم مساء السبت الماضي، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12، والمهداة إلى روح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

نجوم الفن يحرصون على حضورمهرجان الفضائيات العربية.

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

تكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.

نجوم الفن يحصدون جوائز مهرجان الفضائيات العربية

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.