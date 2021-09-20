درة تخطف الأنظار في حفل مهرجان أيام القاهرة بإطلالة سوداء أنيقة..«صور»

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أُقيم مساء يوم السبت الماضي، مهرجان «أيام القاهرة للدراما العربية» في دورته الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

دوت الخليج يستعرض إطلالة الفنانة التونسية درة بمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

درة تتألق بفستان أسود فخم

تألقت النجمة التونسية درة أثناء تكريمها بالمهرجان بفستان أسود فخم والذي جاء على شكل كب وقصة ذيل السمكة، وجاء النصف العلوي بقماش القطيفة اللامع، والجزء السفلي منه من قماش الساتان، واعتمدت تسريحة شعر إنسيابية وميكاب هادئ أبرز جمهالها، كما أنها أمسكت بحقيبة باللونين الأسود والفضي.

درة بمهرجات أيام القاهرة للدراما العربية

مهرجان «أيام القاهرة للدراما العربية» فى دورته الثانية يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا، برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21.

درة تتألق بحكاية «غالية» من مسلسل زي القمر

هذا وقد تصدرت الفنانة المتألقة تريند تويتر بعد عرض أخر حلقات حكايتها الجديدة التي تحمل اسم «غالية» من مسلسل «زي القمر» التي تعرض على فضائيات cbc، واحتفلت درة ، بتصدر مسلسلها التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة، اذ نشرت صورة تكشف تصدرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وتناقش درة خلال أحداث حكاية «غالية» التي تعرض الأن عبر فضائيات CBC، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.