البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير الكندى

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير الكندى، الذى عمل من قبل فى مصر، عن سعادته بالعودة إلى مصر بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة، وبالرؤية المستقبلية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعن موضوع الاعتداء الذى وقع على إحدى كنائسنا فى "فانكوفر" فى شهر يوليو الماضى، وأدى إلى تعرضها لحريق كبير، أوضح "دوما" أنه تم التعرف على الجانى وقُبِض عليه، وجارى التحقيق معه.