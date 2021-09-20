«المصريين الأحرار» يبحث مطالب أهالى مطروح من الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وطالب أهالى تجمعات الغريانى فى سيدى برانى، باستبدال المحولات الكهربائية القديمة بمحولات جديدة تستوعب التوسعات الجديدة بالتجمعات. كما طالب أهالى أبوشروف والمراقى بسيوة بمحولات كهربائية لكثرة انقطاع التيار الكهربائى عن تلك المناطق. واستعرض الزعيرى، مطالب تجمعات أهالى الجراولة حتى سيدى حنيش حيث طالبوا بمد كبلات التيار الكهربائى والإنارة وتجديد المحولات المتهالكة؛ وقد وافق رئيس القطاع على وضع تجمعات الغريانى بالخطة وإقامة 4 غرف للمحولات الكهربائية. وأكد المهندس طارق إبراهيم، إنهاء مشكلة انقطاع التيار بقرى أبوشروف والمراقى بسيوة خلال الأيام القادمة وجارى عمل اللازم بتجمعات قرى الجراولة حتى سيدى حنيش.

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