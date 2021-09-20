فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز يوسف الصديق

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وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية للمجمع الخدمى بقرية الشواشنة، على مساحة 800 متر مربع، بنسبة تنفيذ 25٪، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعماله يناير القادم، وكذلك أعمال توسعة مدرسة الشواشنة الثانوية، بإضافة 6 فصول، بتكلفة 5 ملايين جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال فى مارس القادم، بنسبة تنفيذ 60٪.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الجولة شملت تفقد أعمال توسعة مدرسة غيضان الثانوية بقرية المشرك قبلى، بعدد 9 فصول، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها فى إبريل القادم، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، كما تم تفقد الأعمال الإنشائية بالمجمع الخدمى بالقرية نفسها، على مساحة 850 مترا مربعا، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، والمزمع الانتهاء منه فى يناير القادم، بنسبة تنفيذ بلغت 20%.
ووجه الدكتور أحمد الأنصارى، خلال الجولة بفصل مداخل المجمعات الخدمية عن المجمعات الزراعية، تبعا لطبيعة عمل كل منشأة، مشيرًا إلى أن مجمع الخدمات الزراعية المزمع إنشاؤه بقرية الشواشنة على مساحة 850 مترًا مربعًا، والمجمع الزراعى بالمشرك قبلى على مساحة 500 متر مربع.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الشركات المنفذة الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالى القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن فى محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.
ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الإجراءات المستندية لجميع مشروعات "حياة كريمة" خلال أسبوع، لتكون شهادات ميلاد لها يمكن الرجوع إليها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما وجه بمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بجميع المشروعات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا على جميع العاملين بمشروعات "حياة كريمة" بضرورة تلقى لقاح فيروس كورونا.
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