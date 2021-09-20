بالأسماء.. مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية

جدة - نرمين السيد - وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائى 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التى عقدت اليوم الاثنين.





وتضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية فى العام القضائى 2022/2021. وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التى تم تحقيقها خلال العام القضائى الحالى، ويهىء المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم فى تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم فى سرعة الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة.

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