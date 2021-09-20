وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليمنى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

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تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكرى بين البلدين.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرًا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعى مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.
ومن جانبه أعرب وزير الدفاع اليمنى، عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى جميع المجالات، وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفعال فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكرى اليمنى.
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