افصل واسمع.. نشرة المرور: زحام بصلاح سالم وسيولة فى 26 يوليو ومحور النصر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن الحركة المرورية على معظم الطرق والمحاور، اليوم الإثنين، يكون لها طابع خاص مع بداية فترة الذروة الأسبوعية، حيث تشهد معدلات سير فى الفترة المسائية تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى منطقة فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايرو سيزمول.

وأشار إلى أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا عند ميدان الساعة للمتجه إلى ميدان المحطة، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند منطقة ميت نما للقادم من مؤسسة الزكاة ومتجه إلى شبرا الخيمة، ومحافظة أسيوط تشهد بعض الأحجام فى محور 23 يوليو للمتجه إلى طريق الهلالى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الأوتوستراد فيما قبل دار السلام والبساتين والكنيّسة، ومشيرا إلى أن محور 26 يوليو الحركة المرورية فيه مرضية تماما.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع شارل ديجول للمتجه إلى شارع النيل ومناطق العجوزة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام فى منطقة الأوتوستراد وخاصة عند مناطق أثر النبى، ناصحا كذلك بتجنب محور صلاح سالم للمتجه إلى مطار القاهرة وسلوك محور النصر، وتجنب محور الفنجرى عند منطقة الحدائق والزاوية ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.