«حياة كريمة».. زيارة 20 سيدة وفتاة لمركز التدريب المهنى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشرح ممثلو مركز التدريب السيدات أنواع الورش والمنتجات التى يتم التدريب وإنتاجها ومن خلال إشراك السيدات والوقوف على رغباتهن، كما تم تحديد ورش حياة كريمة التى سيتم إعدادها لهن فى مركز شباب بهيج بناء على رغباتهن، والورش كالتالى: السجاد وكليم، الجلود والخرز، الكروشية والتريكو، خياطة وتطريز.

كما تم تحديد يوم أخر لزيارة مجموعة من مركز Vtech للبدء فى رفع المساحات وتحديد الاحتياجات اللازمة لتجهيز وبدء تشغيل ورش التدريب والإنتاج حياة كريمة فى مركز شباب بهيج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسماء مهدى، وشيماء سمير، ومحمد طلعت المدير التنفيذى لمركز التدريب المهنى، وحامد عبد الكريم مدير مركز شباب بهيج، وسهير نصر الدين مديرة حاضنة الاعمال والحرف اليدوية، ويوسف رشدى مدير التدريب، وأحمد إبراهيم مدير العمليات ممثلين عن مركز التدريب المهنى.