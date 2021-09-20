موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 ورابط النتائج الرسمي

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن شوقي وزير التربية والتعليم المصري عن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة، وذلك للعام الدراسي 2020 – 2021 عبر بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي كانت قد إنطلقت في تاريخ 4 سبتمبر الجاري، واستمرت إلى يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر.

وأدى الطلاب والطالبات إمنتحانات الدور الثاني، بنظام البابل شيت وتمت أعمال التصحيح إلكترونيا دون تدخل آي عنصر بشري.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة

أعلن الدكتور طارق شوقي عبر فيس بوك اليوم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021, قائلاً: تعلن الوزارة عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة للعام الدراسي 2020 – 2021, بداية من الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة الثانية ظهراً، ويمكن معرفتها من خلال رابط النتيجة الرسمي، مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه شهدت مجاميع الثانوية لهذا العام إنخفاض شديد مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض تنسيق الجامعات 2021, بنسبة من 7% لـ 10% مقارنة بالعام الماضي.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

تتيح وزارة التربية والتعليم كافة نتائج الدور الثاني، خلال الساعات القادمة، وذلك بعد إنتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات الإلكتروني مؤخراً.

ويذكر أنه قد أدى امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2021, ما يصل الى 160 ألف طالب وطالبة بالشعبتين، العلمية والأدبية في مصر.

كما يتم إنضمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، إلى تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الكليات والمعاهد 2021- 2022.

وعليه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 فور ظهورها، من خلال النقر على رابط موقع النتائج من هنا.

تنسيق المرحلة الثالثة الدور الأول وموعد تنسيق الدور الثاني

وفي سياق متصل نتناول تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات المصرية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022, والتي قدت بدأت أعمال التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة السبت الماضي 18 سبتمبر، وأنت اليوم الأثنين 20 سبتمبر.

وعليه فقد أعلن السيد عطا، والذي يشغل منصب مشرف مكتب التنسيق، عن إنضمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للمرحلة الثالثة، كما سيتم تحديد موعد تسجيل الرغبات عقب إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021, عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2021 في مصر.