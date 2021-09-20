مستقبل وطن يكرم أبنائه من متفوقي بديرب نجم في الشرقية «صور»

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قامت امانه حزب مستقبل وطن بقريه كفر العكل بديرب نجم بتكريم ابناء القريه من المتفوقين ،بحضور آمناء الحزب ، وحضور النائبة "هويدا السعيد غانم" ، والاستاذة "سلوي الجلاد " وكيله الادارة التعليمية بمركز ديرب نجم ي ظل حرص حزب مستقبل وطن على غرس روح التشجيع والتحفيز وفى نفوس أبناءه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وبدأ الحفل بآيات من كتاب الله الكريم ،ثم بدأ المهندس "كمال الشرقاوي" امين حزب مستقبل وطن عن قرية "كفر العكل"حديثه بشكر كل الآمناء علي الحضور وتلبيه الدعوة ، وأشار "الشرقاوي" الي اهمية العلم في رفع شأن البلاد وحرص الحزب للسير علي خطي خطه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بالقري.

وحرص القائمون علي الحفل بتكريم أسر الشهداء الذين قدموا أبنائهم فداء للوطن ، وتكريم شباب القرية في مجال كرة القدم ، وتكريم اوائل الشهاده الاعداديه والشهاده الثانوية والجامعات كما قامت الوحدة الحزبية بحزب مستقبل وطن بقرية كفر العكل بمركز ديرب نجم بتكريم الاطباء المشاركين في العيادات التخصصية لجهودهم في خدمة أبناء القرية.

الأهالي تشيد بجهود مبادرة حياة كريمة في مدينة الابراهيمية بالشرقية

على جانب أخر وفى ظل توجهات سيدة الىرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياه كريمه داخل القرى والمحافظات تم توصيل خط مياه للشرب النقية لمنطقة شارع الحاج محمد عبدالسميع وتحسين الخدمه من خلال تنفيذ خط مياه 100م قطر 4 بوصة بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الابراهيميه محافظة الشرقيه وأيضا منطقة الخضارية علي مصرف قرية الخضارية بخط مياه 150م قطر 4 بوصة .

مبادرة حياة كريمة في الشرقية

يأتي هذا من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال كوب مياه نظيف للمواطن البسيط إستمرارآ لجهود التابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية وسط إشادة كبيرة من أهالي القرية بالمبادرة.

حياة كريمة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : الحكومة حريصة على إجراء مراجعة دقيقة منتظمة للأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، من أجل ضمان مستوى أداء وتنفيذ طبقاً للمعايير المطلوبة لجميع قطاعات المبادرة ومراحلها.

قري حياة كريمة بالقليوبية

على جانب أخر بدأت الجولة لرئيس الوزراء ومرافقيه بقرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قرى محافظة القليوبية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير من خلال الجهاز التنفيذي لتعمير القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مُجمعات خدمات للمواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب بالقرى، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى لتدعيم شبكات الكهرباء والغاز والاتصالات، ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب إنشاء " سكن كريم" للحالات المستحقة من المواطنين، وغيرها.

مبادرة حياة كريمة في مدينة الابراهيمية بالشرقية

وقال الدكتور عاصم الجزار: نعمل على تنفيذ مختلف المشروعات الخدمية بمبادرة الرئيس طبقا لأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، لإتاحة أفضل الخدمات لأهالينا في الريف، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المواطنين.

من جانبه، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه جار العمل في تنفيذ 181 مشروعا بقرى مركز شبين القناطر بتكلفة تصل إلى 2 مليار و600 ألف جنيه، حيث يتم تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين، و9 مجمعات للخدمات الزراعية، و29 مركزا للشباب والرياضة ما بين إنشاء ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 35 مشروعا للصحة ونقاط الإسعاف، فضلا عن 9 مشروعات لأعمال شبكات الكهرباء، و20 مشروعا للري، و70 مشروعا للطرق ورصفها، وغيرها. وأضاف أن قرى مركز شبين القناطر ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة في قطاع المرافق، تتضمن 50 مشروعأً في مجال مياه الشرب، و25 مشروعاً و 3 محطات معالجة في الصرف الصحي.