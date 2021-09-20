/651090/العليا-لحقوق-الإنسان-تعقد-اجتماعا-لمتابعة-تنفيذ-تكليفات-الرئيس-السيسي-بشأن-الاستراتيجية-الوطنية

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا اليوم /الاثنين/ بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة؛ لبحث السبل المثلى لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتضمنة في كلمته أثناء احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعكس وجود إرادة سياسية لتعزيز حقوق الإنسان لجميع المواطنين.

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وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تحديد المنهجية التي ستتبعها اللجنة العليا في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية والتي تعد خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات وبما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنه سيتم في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية بذل مزيد من الجهد لتعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وخلق الشراكات الوطنية بين كافة مكونات البنية المؤسسية لحقوق الإنسان بما في ذلك المجتمع المدني، حيث يمثل ذلك ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية وصولًا إلى وضع إطار متكامل لعمل مؤسسي منسق وجماعي تشاركي ومتواصل، من شأنه تحقيق الترابط والتضافر المنشود لكافة الجهود ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الإنسان.

"العليا لحقوق الإنسان" تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الاستراتيجية الوطنية

من جهتهم، أعرب ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا عن تقديرهم البالغ لحضور الرئيس السيسي احتفالية إطلاق الاستراتيجية التي تم إعدادها وفق منهج علمي وبعد عملية تشاورية موسعة، وهو ما يأتي في إطار الحرص الدائم للرئيس على إعطاء دفعة للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وتوجيهاته المستمرة بصون كرامة الإنسان المصري واحترام وحماية حقوقه وحرياته الأساسية.