/651078/بلوك-واتساب-من-أحمد-مجاهد-لـ-محمد-الطويلة-بسبب-تعيين-ثروت-سويلم-برابطة-الأندية

تحدث محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن سبب تعيين العميد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، من جانب اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ونشر محمد الطويلة عبر فيسبوك بالأمس قائلا" يا للعجب قمت الأسبوع الماضي بالكشف عن محتوى مكالمة هاتفية من العميد ثروت سويلم، يفضح فيها مجاهد وأبو ريدة وتآمرهم على الكرة المصرية مع الفاسد "فيرون" بالفيفا.

وتابع" وبدلا من أن يثور مجاهد أو أبو ريدة على إتهامات سويلم لهم، فق تفاجئت اليوم بمجاهد يرشح سويلم ضمن رابطة الأندية المحترفة التي ستدير منظومة كرة القدم في الفترة القادمة".

وأردف" ترى بماذا هذا القرار؟ أهي رشوة لإنكار الإتهامات؟ أم هي دليل جديد على فساد الفيفا".

وواصل" الفيفا خلعت سويلم لأنه قد إنهارت كرة القدم على يديه كما جاء بحيثيات تعيين لجنة الوصاية، ثم يجيئ مجاهد رئيس لجنة الفيفا للتطبيع بإعادته لكفائتة في إنهيار الإدارة الرياضية للكرة".

وبعد هذا المنشور تحدث محمد الطويلة عبر فيسبوك بأن أحمد مجاهد قام بعمل بلوك له عبر واتساب بسبب هذا الأمر، وحذفة من صفحة رؤساء أندية الجمعية العمومية".

وجاء المنشور كالتالي:

نصف أندية الممتاز ترشح أحمد دياب لرابطة الأندية.. تفاصيل

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

محمد الطويلة وأحمد مجاهد

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.