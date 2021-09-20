«بسبب السرعة الزائد»..حادث تصادم مروع يتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بالقليوبية

/651079/بسبب-السرعة-الزائدحادث-تصادم-مروع-يتسبب-في-مصرع-وإصابة-4-أشخاص-بالقليوبية

شهد طريق كفر حمزة – مشتول دائرة مركز شرطة شبين القناطر في الفليوبية حادث تصادم مروع حيث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية مما نتج عن وفاة شخص واصابة آخرون وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى شبين القناطر العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالقليوبية تفاصيل الحادث وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إشارة من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر حمزة – مشتول دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين. بسبب السرعة الزائد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، وأتضح أن الحادث وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة مما أسفر الحادث عن مصرع « محمد ص ع » 22 سنة من مشتول السوق وأصيب كلا من « مصطفى أ م » وتم نقل لخطورة حالته الى مستشفى بنها الجامعى و « أحمد أ م » 27 سنة و « محمد أ ع» وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر والثاني إلى مستشفى بنها الجامعى وتحفظت الأجهزة الامنية على السيارة والدراجة النارية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث.

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