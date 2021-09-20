/651084/إصابة 3-أشخاص-في-حادث تصادم-توك-توك-بسيارة-ملاكي-في-كفر-الشيخ

شهد طريق الأبعادية الحامول في محافظة كفر الشيخ، اليوم، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارت الإسعاف، لنقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي في كفر الشيخ

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إخطارا بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي، وأتضح من التقرير الطبي إصابة كلا من.

أسماء المصابين:-

محمد السيد اسماعيل، 20سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أميره عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أسماء منصور محمد، 25سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى.

وفي سياق أخر شهد طريق الكوثر اتجاه الطريق الصحراوى الشرقى، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفها جزئيا.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة على طريق حى الكوثر ووجود مصابين وعلى الفور تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى موقع الحادث.

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط مرور سوهاج، بوقوع مصادمة على طريق الكوثر بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل كبير، وعلى الفور تم نقل 5 مصابين للمستشفى العام و3 مصابين للمستشفى الجامعى وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وعلى الفور تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور بسوهاج للمكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.