/651085/تعرف-على-قرعة-رجال-سلة-الأهلي-في-منافسات-البطولة-العربية

حل فريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي حل على رأس المجموعة الثالثة في البطولة العربية المقرر إقامتها بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأجريت مراسم قرعة البطولة العربية للأندية اليوم، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الثالثة التي تضم كلا من: وداد بوفاريك الجزائر، وحضرموت اليمن، والفتح السعودية.

وشهد مراسم حفل القرعة عبد الله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة، وشريف زكي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة، ومجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتبدأ البطولة، بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع18 فريقا، حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري. وأسفرت القرعة عن تواجد الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الأولى الي جانب أندية بليدة الجزائر، الميناء اليمن، اتحاد الفتح المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية الشارقة الإمارات، اليرموك من الكويت، الوكرة «قطر»، اليونان السودان، الزهراء تونس.

وتضم المجموعة الرابعة أندية بيروت لبنان، البطائح الامارات، الكويت الكويتي ، الغرافة قطر، المنامة البحرين.

ويشارك في البطولة 18 فريقا هي أندية الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

الأهلي

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة .

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.