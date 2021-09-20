/651088/وزارة-الشباب-والرياضة-تؤكد-إجراء-انتخابات-الأندية-والاتحادات-في-موعدها

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت وزارة الشباب والرياضة خلال بيانها أن الانتخابات الخاصة بالأندية والاتحادات ستكون في موعدها المحدد ولن يتم تأجيلها.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

حرصًا منها على إجراء العملية الانتخابية في توقيتاتها القانونية ...

الشباب والرياضة تستجيب لتوصيات اللجنة العليا للانتخابات بإجراء تعديلات لائحيه استعدادا لإجراء انتخابات الهيئات الرياضية

في ضوء توصيات وقرارات اللجنة العليا المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية للهيئات الرياضية خاصة بعد انتهائها من عمليات إعادة ضبط التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية أعضاء الهيئات الرياضية ممن لهم حق الانتخاب ، تعكف وزارة الشباب والرياضة فى الوقت الراهن علي إجراء مجموعة من التعديلات اللائحية بشأن انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها وذلك بما لا يخل بالتوقيتات المحددة لإجراء انتخابات الهيئات الرياضية والمحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 سنة 2017، وذلك في ضوء لوائح الهيئات الرياضية.

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ومن المقرر أن تضمن تلك التعديلات إقامة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في توقيتاتها المحددة قانونًا ووفق اللوائح المنظمة ، وسيتم الإعلان عن تلك التعديلات فور الانتهاء منها خلال الفترة الحالية استعداداً للعملية الانتخابية لمجالس الإدارة للاتحادات، وكافة الهيئات الرياضية.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن انتخابات جميع الهيئات الرياضية سوف تجري في مواعيدها القانونية ولا نية إطلاقا لأي تأجيل أو إرجاء للعملية الانتخابية في أي من الهيئات الرياضية

انتخابات الأندية والإتحادات

يأتي ذلك في ضوء متابعة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات على كافة التفصيلات والمتطلبات الخاصة بإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة تلك الاجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقاً للصالح العام.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العموميه للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات قد اعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تمهيداً لبدء إجراءات العملية الانتخابية في مختلف الهيئات الرياضية.