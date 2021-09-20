عاقبت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أحمد زين، المستشارة نهى الإمام في الواقعة الشهيرة بـ «سيدة المحكمة»، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس سيدة المحكمة 3 أشهر
وتقدمت نيابة النزهة بالطعن على حكم أول درجة، الذي صدر ببراءة نهى الإمام، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة.
حبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ
وكانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.
براءة « سيدة المحكمة»
وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة المحكمة» من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.
وفي وقت سابق قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، بإحالة سيدة المحكمة - وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات «النيابة العامة» ، إلى تعدي المتهمة «سيدة المحكمة» على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة»، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
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