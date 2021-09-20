عاقبت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أحمد زين، المستشارة نهى الإمام في الواقعة الشهيرة بـ «سيدة المحكمة»، بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس سيدة المحكمة 3 أشهر

وتقدمت نيابة النزهة بالطعن على حكم أول درجة، الذي صدر ببراءة نهى الإمام، من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق ضابط بمحكمة مصر الجديدة.

حبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ

وكانت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

براءة « سيدة المحكمة»

وأودعت محكمة جنح النزهة حيثيات حكمها ببراءة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة المحكمة» من تهمة إتلاف بدلة ضابط، والتعدي عليه بالضرب، وحبسها شهرًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وفي وقت سابق قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، بإحالة سيدة المحكمة - وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وانتهت تحقيقات «النيابة العامة» ، إلى تعدي المتهمة «سيدة المحكمة» على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة»، بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.