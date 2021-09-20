/651091/خاص-عمر-جابر-يقترب-من-طلائع-الجيش-قبل-مواجهة-الأهلي-بكأس-السوبر-المصري

مازال سوق الانتقالات بالدوري المصري مليئ بالمفاجآت، وجاء آخرها تفاوض فريق طلائع الجيش مع عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، من أجل الحصول عليه قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن عبد الحميد بسيوني تواصل مع عمر جابر من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وذلك بعد نهاية تعاقد مع الفريق السماوي.

وتفاجئ عمر جابر أن مسئولي بيراميدز رفضوا أن يقوموا بتجديد تعاقدة والحصول على مقدم التعاقد، ليقرر خوض تجربة جديدة خلال الفترة القادمة.

ومن المفترض أن يعلن فريق طلائع الجيش عن إنضمام عمر جابر لاعب الزمالك السابق لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال حر.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.

وتجرى حاليا مفاوضوات بين إدارة بيراميدز والإسماعيلي من أجل سرعة إنتهاء الحصول على اللاعبين، وذلك من أجل التواجد في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

صفقات بيراميدز والإسماعيلي

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".

واختتم" طلعت يوسف سيكون له كلمة السر في الموسم الجديد، ويستطيع الخروج من هذا النفق، وهناك بعض اللاعبين الحاليين، سيكونوا على أعلى مستوى ويقدموا مباريات جيدة".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.