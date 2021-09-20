نائبة التنسيقية إيمان الألفي تشارك في ندوة "قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع" غدًا الثلاثاء

/651092/نائبة-التنسيقية-إيمان-الألفي-تشارك-في-ندوة-قانون-الإدارة-المحلية-بين-الحلم-والواقع-غدا-الثلاثاء

تشارك النائبة إيمان الألفي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة بعنوان "قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع " وذلك غدا الثلاثاء 21 سبتمبر الساعة الثامنة مساء على صفحتي نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.

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كما يشارك في الندوة كلا من. النائبة سناء السعيد ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتورة أسماء حسنين ، مسؤول ملف الإعلام باتحاد الشباب، ويدير الندوة محمد نبيل ، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة.

وفد مجلس الشيوخ يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان الجنوب افريقي في موسكو

هذا وصرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنه على هامش قيام وفد مجلس الشيوخ المصري بمراقبة الانتخابات البرلمانية في موسكو تم دعوته للقاء رئيس الجمعية الوطنية مادللا لويس ديفيد و رئيس المقاطعات الجنوب افريقي شوماني اكسيوتيني و التي تعد رئاسة البرلمان الجنوب أفريقي بغرفتيه و الوفد المرافق لهما و اعضاء من سفارة جنوب أفريقيا في موسكو.

وقد تناول اللقاء أطر العلاقات الحميمة بين البلدين و التعاون الاستراتيجي المصري الجنوب افريقي الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة الرئيس الجنوب افريقي سيريال رامافوزا الى القاهرة عام ٢٠١٩ و كيفية استمرارية جسور التواصل بين البرلمانين المصري و الجنوب افريقي ليكون للدبلوماسية البرلمانية دور في توطيد العلاقات بين البلدين و تكون نواة لعلاقات برلمانية بين جميع الدول الافريقية على صعيد الهيئات البرلمانية و اللجان النوعية.

و تناول اللقاء ما تشهده مصر حاليا من تطور كبير في جميع المجالات سياسيا و اقتصاديا خصوصا في ظل جائحة كورونا و اهم التحديات التى تواجه البلدين و تواجه القارة الافريقية و كيفية التشاور و التواصل الدائم في الفترة القادمة.