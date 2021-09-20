تعافي الفنان محمد عز من فيروس كورونا

أعلن الفنان المصري محمد عز تعافية من فيروس كورنا حامدًا الله عز وجل، إذا أن المسحة ثبُت سلبية نتيجتها بعد مرور أسبوع كامل من إصابته.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عز بعد إصابته بفيروس كورونا.

محمد عز يعلن تعافيه من فيروس كورونا

نشر عز نتيجة المسحة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية، يومين واعمل مسحة تانية للتأكيد.

وأضاف: "وربنا كريم الحمدلله رب العالمين اللي نجانا وعفانا.. ربنا يشفي كل مريض".

تحسن الحالة الصحية لمحمد عز

هذا وقد حرص محمد عز في أول ظهور له بعد إعلان إصابته بفيروس كوروناـ طمأنة جمهوره على حالته الصحية، مشيرا إلى أنها تشهد تحسن بنسبة كبيرة مطالبا الجمهور بالاستمرار في الدعاء له.

فكتب عز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله رب العالمين، أنا أحسن كتير جدًا، الأعراض مبقتش موجودة تقريبًا.. ربنا كريم”.

وكان قد كتب عز عبر خاصية استوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» معلنا عن إصابته بالفيورس: "إيجابي كورونا.. الحمدلله على كل حال، دعواتكم بالشفاء".

محمد عز ينتظر عرض فيلم «الجريمة»

على الصعيد الآخر، ينتظر الفنان محمد عز عرض فيلم «الجريمة»، بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

تدور قصة وأحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.

محمد عز يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك الفنان محمد عز في السباق الرمضاني المنصرم، بمسلسل «المداح»، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.