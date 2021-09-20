رضاعبدالعال لـ دوت الخليج: الأهلي يتفوق على طلائع الجيش نسبياً.. وكرة القدم لا تعترف بالأسماء

/651095/رضاعبدالعال-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-يتفوق-على-طلائع-الجيش-نسبيا-وكرة-القدم-لا-تعترف-بالأسماء

في تصريحات خاصه لموقع لـ دوت الخليج تحدث رضا عبد العال لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق حول مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش والمقرر إقامتها غداً بملعب الدفاع الجوي بالأسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبدالعال: مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش لا يمكن التنبئ بنتيجتها بسبب قيام النادي الأهلي بالتعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد، ولا ندري هل تجانسوا مع الفريق أم لا.

وأيضا بسبب بيع نادي طلائع الجيش للعديد من اللاعبين الأساسيين في الفريق مثل اللاعب أحمد سمير وقيامهم أيضا بالتعاقد مع لاعبين اخرين.

وأضاف: علي الورق الأهلي حظوظة أكبر من نادي طلائع الجيش وهذا يرجع إلي الخبرة المتوافرة في لاعبيه وتتويجهم المستمر بالبطولات ووجود الجماهير.

وواصل: الكرة ليس لها كبير ولا تعترف بالأسماء وإنما بالجهد والعطاء داخل الملعب.

وعن رأيه في تواجد الصفقات الجديدة في قائمة المباراة قال: أندية الأهلي والزمالك عندما تتعاقد مع صفقات جديدة لابد أن يدفعوا بها من أول ثانية إلا ذا كان للمدير الفني رأي اخر.

موعد مباراة الأهلي

يلتقي النادي الأهلي بنظيرة طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري لعام2020-2021.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة, ويستضيف اللقاء ملعب برج العرب بالأسكندرية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة علي شبكة قنوات أون تايم سبورت بصوت المعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى والمعلق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

ومن المتوقع مشاركة اللاعب لويس ميكيسوني أساساياً في المباراة بدلاً من طاهر محمد طاهر وذلك لأسباب فنية.

حكام المباراة

ومن جانبة يقود الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال المباراة, والثنائي حاملي الراية عبدالحق اتشعلي وعباس أكرم زرهوني، إلى جانب الحكم الرابع إلياس بوكواسة، فيما ستواجد عبيد شارف كحكم لتقنية الفيديو بمساعدة بن براهم لحلو.

كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل التدريبات الجماعية

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،لويس ميكيسوني، محمد شريف.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

وجاء أيضا غياب محمود متولي مدافع الفريق وذلك بسبب إصابة أوتار الركبة، والتي تستلزم الراحة السلبية لمدة 10 أيام.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

محمود وحيد، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون.

محمود كهربا، أيمن أشرف، كريم فؤاد، جسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

وليد سليمان، صلاح محسن، علي معلول، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد هاني.

عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبد القادر، حسام حسن، لويس ميكيسوني.