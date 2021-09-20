/651100/نائب-التنسيقية-محمود-القط-يلتقى-وفد-روسى-على-هامش-مشاركته-فى-مراقبة-الانتخابات-البرلمانية-الروسية

التقى النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفاريت موخانيتشين نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الخارجية الروسى، وذلك ضمن اللقاء الختامي لوفد مجلس الشيوخ المصري، عقب انتهاء مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية.

نائب التنسيقية محمود القط يلتقى وفد روسى على هامش مشاركته فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية

و تقدم النائب محمود القط بالشكر للجانب الروسي على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم للعملية الانتخابية، وقدم تعريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و دورها في تنمية الحياة السياسية في مصر.

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هذا وقد أبدى نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الخارجية الروسى رغبته فى التعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشباب من الجانب الروسي في الفترة المقبلة، مطالبا بتفعيل جمعية الصداقة بين مجلسي النواب و الشيوخ المصريين، وذلك حتى يتثنى زيادة التعاون بين الجانبين.