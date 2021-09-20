/651102/فريق-طبي-ينجح-في-عملية-استئصال-ورم-ضخم-من-مبيض-مريضة

نجح فريق طبي من مستشفى دار السلام العام في استئصال ورم ضخم في مبيض سيدة ، يملأ تجويف البطن والحوض لمريضة في العقد الرابع من عمرها.

دوت الخليج

وقال الدكتور خلف مصطفى رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى إن المريضة كانت تعاني من انتفاخ شديد وواضح في منطقة البطن والحوض نتيجة احتوائه على ورم في المبيض الأيمن، فقدت من خلاله مرونة الحركة أو تغيير وضعيتها على السرير لفترة طويلة.

نجاح عملية استئصال ورم ضخم من "مبيض" مريضة

وبدأت الحالة، التى تبلغ 45 عاما ، شكوتها بأنها تعانى منذ شهرين من الإحساس بثقل على معدتها ومعاناة فى أخذ نفسها وانتفاخ وآلام وقىء، وما زادها رعبًا هو ازدياد حجم بطنها باستمرار، وخضعت لمجموعة من الأشعة والتحاليل التى تبين من خلالها وجود ورم كبير على المبيض الأيسر، والذى يمتد من الحوض إلى فوق المعدة، وهو ما يتسبب لها فى كل هذه الأعراض المرضية المزعجة.

وتم اتخاذ القرار بشأن التدخل الجراحي تحت إشراف الدكتور محمود يوسف مدير عام مستشفى دار السلام العام ، حيث يأتي ذلك في إطار إهتمام مدير الطب العلاجى بمديرية صحة القاهرة الدكتور كمال أبو العلا بتقدبم كافة الخدمات الطبية للمرضى في المستشفيات عبر العيادات الخارجية فى جميع التخصصات ، وتجهيز غرف العمليات بأحدث الأدوات والأجهزة لإستقبال كافة المرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم .