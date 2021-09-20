فيديوجراف| جودة الحياة.. استراتيجية الدولة للتنمية والاهتمام بالمواطن

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى استراتيجية الدولة للتنمية والاهتمام بالمواطن: ويؤكد الفيديو جراف، أن جودة حياة المواطن المصرى هدف رئيسى للدولة، من حيث الصحة والسكن والحياة الكريمة.

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