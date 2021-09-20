فيفا يقرر رسميا إقامة مباراتى مصر وليبيا يومى8 و11 أكتوبر بتصفيات المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة المنتخبين بالجولة الرابعة فى بني غازي فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبيرى على إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الجارى، وحدد لها التاسعة مساءً فى استاد ببرج العرب، والذى يستضيف أيضا مباراة ليبيا.

وخاطب اتحاد الكرة نظيره التونسي لتعيين طاقم حكام تونسي لإدارة المباراة الودية بين منتخب مصر وليبيربا يوم 30 سبتمبر الجارى ببرج العرب، استعدادا لمباراتىّ ليبيا بتصفيات كأس العالم.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

والقائمة المبدئية تضم كل من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالى موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المحليين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتى المنتخب الليبى فى الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.