/651104/وزير-الزراعه-يتفقد-مزرعة-بحوث-الخضر-بالقليوبيه

قام القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضبتفقد مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدان تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، وياتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

رفع كفاءة مزرعة بحوث الخضر وجه وزير الزراعة بضرورة رفع كفاءة المزرعة وادارتها اقتصاديا وحسن استغلالها حيث تحتوى على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر. كما قام القصير بزيارة موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 افدنة يحتوي على 18 صوبة زراعيةوكان وزير الزراعة يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد بعض الاصول التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي حوالي 14 فدان بقرية ميت راضي بمركز بنها. ادارة جميع الاصول التابعه لوزارة الزراعه. شدد السيد القصير وزير الزراعة على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة او بالشراكة مع اجهزة الدولة او مؤسسات المجتمع المدني او القطاع الخاص حتى يكون لها مردود ايجابي على البلد وتحقق الاهداف المرجوة منها. حضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانيه والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

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