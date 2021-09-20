رسميا..الجونة يعلن التعاقد مع محمود عبد القادر

/651101/رسمياالجونة-يعلن-التعاقد-مع-محمود-عبد-القادر

أعلن نادي الجونة التعاقد مع محمود عبد القادر بشكل رسمي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

,افق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على أنتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد قمر لنادى الجونة و قبول العرض المالى لأنتقال اللاعب .

و أنتقل خالد قمر لصفوف نادي الجونة بعد الإطلاع على الرؤية الفنية حسام حسن المدير الفني للفريق و إبراهيم حسن مدير الكرة و موافقتهم على أنتقال اللاعب.

و نجح في إتمام التعاقد مع لاعب مصر المقاصة أحمد عادل " ميسى " مواليد 1997 " 24 عام " ، و الذى يُجيد اللعب أيضاً بمركز الجناح بعقد يمتد لأربع مواسم عقب إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بأنتقاله لصفوف زعيم الثغر بصفه نهائية مع ناديه السابق مصر المقاصة.

و رحب حسام حسن المدير الفني للفريق و إبراهيم حسن مدير الكرة بإنضمام " ميسى " لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية و البدنية كأحد اللاعبين المميزين .

أحمد يحيى

وقع أحمد يحيى على عقود انمامه لفريق الاتحاد السكندري للمدة 3 سنوات، وذلك عقب هبوط فريقه الإنتاج الجربي إلى دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن نادي الإنتاج الحربي هبط رسمياً من بطولة الدوري الممتاز، عقب احتلاله المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

تعد تلك الصفقة هي الخامسة لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، حيث أعلن أمس الأحد عن تعاقده مع 4 لاعبين.

وكان قد أعلن فريق الاتحاد السكندري تعاقده مع الدولي الغاني ساليفو، صاحب صاحب الـ 23 عاما، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

أعلن النادي الأهلي السبت الماضي عودة لاعب الفريق عمار حمدي بعد انتهاء إعاراته من الاتحاد السكندري .

وكان عمار حمدي قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في العام الماضي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، إلا أن هناك بند في عقد الإعارة بين الناديين يسمح للنادي الأهلي بقطع الإعارة بعد الموسم الأول.

وشارك عمار صاحب الـ22 عاماً مع الاتحاد في الموسم الماضي في 31 مباراة سواء في الدوري أو كأس مصر سجل هدفاً وحيداً ، وحصل علي 4 بطاقات صفراء .

وشارك في أولمبياد طوكيو في 4 مباريات وسجل هدفاً واحداً أيضا.

ويجيد عمار حمدي اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب الهجومي أو الدفاعي والظهير الأيمن ، وهو ما أعجب موسياني كثيراً وطلب عودته للقلعة الحمراء.