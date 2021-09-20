/651103/نعيش-ونفتكرهم-إلهام-شاهين-تهنئ-دنيا-وإيمي-سمير-غانم-بجائزة-والديهما

تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة فن الحب المقدمة من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذي تترأس دورته الثانية، للراحلين النجم سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مقدمة اعتذار نجلتهما دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن الحضور في اللحظات الأخيرة نظرا لاستمرار حالة الحزن والألم التي تمر بها.

دوت الخليج يرصد تهنئة النجمة المصرية إلهام شاهين للفنانة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم على جائزة فن الحب لوالديهما.

إلهام شاهين تتسلم جائز سمير ودلال بعد اعتذار ابنتيهما عن الحضور

وحرصت شاهين على تهنئة دنيا وإيمى سمير غانم على جائزة والديهما، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من كلمتها بالمهرجان عنهما، وعلقت عليه قائلة: "مبروك حبايبي دنيا وإيمي جائزة فن الحب باسم سمير ودلال الله يرحمهم".

وتابعت إلهام: "ونعيش ونفتكرهم دايمًا في كل وقت بكل الخير.. بحبكم من كل قلبي وبدعي لكم يصبر قلبكم ويسعدكم يارب".

حفل مهرجان أيام القاهرة

تحدثت إلهام شاهين في حفل المهرجان المقام بالأوبرا، قائلة: "جائزة فن الحب مقدمة لنجمين غاليين على كل أهل الفن لأنهم أسعدونا سنوات طويلة".

واستكملت: " اشتغلت معاهم كتير وهما أخواتي، والفنان لا يموت وهم أكبر نموذج لقصة حب جميلة لذلك هما يستحقان الجائزة وإيمي ودنيا انتوا اللي هتكملوا المسيرة".

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.