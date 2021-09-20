/651105/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-كارثة-اقتصادية-واسعة-النطاق

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي سوف ينعكس إلى ركود إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي بسرع

الفشل في رفع حد الدين

صرحت يلين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الخبراء والاقتصاديين أجمعوا على أن الفشل في رفع حد الدين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واسعة النطاق.

وأضافت وزيرة الخزانة، أن شأن القيام بذلك التخلف عن السداد، يؤدي إلى أزمة مالية تاريخية، كاشفة أنه بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد، وغير ذلك من الاضطرابات المالية، حيث أعيد تطبيق سقف الدين، الذي لا يمكن إلا للكونغرس زيادته، في الأول من أغسطس بعد تعليقه لسنتين، إذ أن سقف الدين الحالي يحظر، ما لم يتم رفعه، على الولايات المتحدة استدانة أكثر من الحد الأقصى الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار.

وفي الاونة الاخيرة، اشارت يلين إلى الكوارث المالية من المحتمل حدوثها بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين ولم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها في خلال فترة قصيرة ،مما يؤدي إلي أفتقار ملايين من الأمريكيين.

وأضافت يلين:” قريبا سنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن، وقد تتوقف رواتب الجنود،وتدفع الازمة الولايات المتحدة أمة ضعف.