رضا عبد العال لـ دوت الخليج: النتائج تحدد نجاح كارلوس كيروش مع منتخب ومصر.. وننتظر العدل في اختيارات الجهاز الفني

/651107/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-النتائج-تحدد-نجاح-كارلوس-كيروش-مع-منتخب-ومصر-وننتظر-العدل-في-اختيارات-الجهاز-الفني

تحدث رضا عبدالعال لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق عن رأية في الجهاز الفني الجديد للمنتخب وإختيارات اللاعبين لخوض مباراتي ليبيا المقبلتين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لتحيا مصر للحديث عن منتخب مصر وكارلوس كيروش.

وعبر عبدالعال عن رأية في المدير الفني للمنتخب كيروش قال: أنا لا أعرف كيروش ولابد أن ننسي رحلتة التدريبية السابقة وونظر ماذا سيفعل الأن.

وأضاف: كرة القدم تطورت بشكل كبير وكل يوم يوجد بها شيئ جديد, فهل سيلعب كيروش بالطريقة الحديثة أم سيلعب بالطريقة التقليدية القديمة؟.. هذا ما سنراة.

وواصل:” نال إعجابي ما فعلة كيروش بمطالبتة بلعب مباراة ودية من أجل رؤية اللاعبين وتقييمهم قبل إختيار القائمة النهائية لمباراتي ليبيا المقبلتين.

وأردف : كيروش جاء في توقيت صعب وفي مباراتين حاسمتين بعد تفوق المنتخب الليبي وتصدرة للمجموعة برصيد 6 نقاط.

وعن رأية في قائمة المحترفين قال:لابد من نزع مبدأ الحب والكره في إختيارات الجهاز الفني وبعض اللاعبين المعلن عنهم لا يستحقون التواجد خلال الفترة الحالية لأنها مرحلة صعبة ولا تحتمل وجود تغييرات أو تجارب .

وزاد: الفترة الحالية لايجب إستدعاء سوي محمد صلاح ومحمد النني واحمد حجازي ومصطفي محمد فقط, أما احمد ياسر ريان وكوكا وعمر مرموش وسام مرسي فهذة ليست فترتهم علي الإطلاق.

وعن رأية في ضم مصطفي محمد قال: نحن في زمن إحتراف وإذا أخطئ لاعب عاقبة بالمال وليس بإستبعادة عن المباريات لأنك في هذة الحالة تعاقب نفسك وليس اللاعب.

وعقب عبدالعال علي تصريحات عبد المنصف حول إنضمامة للمنتخب قائلاً: عبد المنصف أفضل حارس في مصر وبكل تأكيد يستحق التواجد في المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وأكمل :عبد المنصف الحارس الوحيد في مصر الذي يستطيع الخروج بالكرة من الخلف ولابد من الإستفادة من تواجدة حتي ولو مدرباً إضافياً.

ويستعد منتخب مصر لمبارتي ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا ولابد من تحقيق الفوز خلال المباريات القادمة.