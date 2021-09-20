/651109/محافظ-البحيرة-يستقبل-وفد-من-تنسيقية-شباب-الاحزاب-والسياسيين

استقبل اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأثنين الموافق 20 سبتمبر، بديوان عام المحافظة ، وذلك على هامش مشاركة التنسيقية محافظة البحيرة بالاحتفال بعيدها القومى.

حيث قدم وفد التنسيقية التهنئة للسيد المحافظ ولقيادات محافظة البحيرة وأعربوا عن سعادتهم الشديدة لمشاركتهم الإحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذي يوافق ذكرى انتصار أهالى مدينة رشيد على حملة فريزر عام 1807، والتى قدم فيها الشعب المصري أروع نماذج الفداء والتضحية.

وأعرب محافظ البحيرة عن بالغ إمتنانه لزيارة وفد التنسيقية للمحافظة وأطلعهم على المشروعات القومية والاستثمارية التى تتم حاليا في المحافظة في إطار خطة التنمية الشاملة لمحافظات الجمهورية، وشكر المحافظ التنسيقية وأعضائها لما يقدماه دائما من لفتات طيبة ومشاركات في معظم المحافل الوطنية، ولما تقدمه التنسيقية لإثراء الحياة السياسية وتنميتها وتنوعها.

وضم وفد التنسيقية، صابرين حجازي امين سر التنسيقية والنائبة رشا كليب ، والنائبة رحاب عبد الغنى، أعضاء مجلس النواب، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو ود.محمد علام، و أمين بدر ود.محمد غنيم، ومحمد نبيل، أعضاء التنسيقية.