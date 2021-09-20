بعد تكريمهما سويًا بمهرجان الفضائيات العربية.. محمد يسري لرنا رئيس: «صديقة الرحلة»

/651111/بعد-تكريمهما-سويا-بمهرجان-الفضائيات-العربية-محمد-يسري-لرنا-رئيس-صديقة-الرحلة

أُقيم مساء السبت، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 12، والمهداة إلى روح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة محمد يسري للفنانة الشابة رنا رئيس بعد تكريمهما سويًا بمهرجان الفضائيات العربية.

رنا رئيس تحصد جائزة أفضل وجه جديد

حصدت الفنانة رنا رئيس، على جائزة أفضل وجه جديد عن مسلسل «ضل راجل»، من مهرجان الفضائيات العربية، والفنان محمد يسري عن دوره في مسلسلي «نجيب زاهي زركش» و «في ضل راجل».

رنا رئيس في أحضان محمد يسري بمهرجان الفضائيات العربية

نشر يسري صورة تجمعه برنا رئيس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر فيها الثنائي بأحضان بعضهما من مهرجان الفضائيات العربية، وعلق عليها محمد يسري قائلًا: "صديقة الرحلة".

توافد عدد كبير من نجوم الفن في مهرجان الفضائيات العربية، في دورته الثانية عشر، منهم أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر، وليلى وملك ومنى أحمد زاهر، وحمادة هلال وزوجته، ونرمين الفقي، ونسرين طافش، ومحمد رياض، وروجينا، ومحمد الشرنوبي وزوجته، وعايدة رياض، وداليا مصطفى، ونيكول سابا، ورنا رئيس.

مهرجان الفضائيات العربية

تكرم الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفضائيات العربية والتي تحمل فعاليات المهرجان اسم «الأفضل والمفضل» مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع على مستوى مصر والوطن العربي في الدراما والسينما والبرامج والإعلاميين ونجوم الفن، وذلك تحت إدارة رئيس المهرجان أحمد عليوة ورئيس اللجنة المنظمة علي ياسين.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، من بينهم، نيكول سابا، درة، حنان مطاوع، جميلة عوض، نرمين الفقى، احمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

رنا رئيس ومحمد يسري يتألقان في مسلسل ضل راجل

يذكر أن مسلسل «ضل راجل» من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.