رضا عبدالعال لـ دوت الخليج: حسين لبيب يبحث عن الظهور الإعلامي فقط.. وهذا سبب عدم وجود رموز للزمالك

/651112/رضا-عبدالعال-لـ-تحيا-مصر--حسين-لبيب-يبحث-عن-الظهور-الإعلامي-فقط-وهذا-سبب-عدم-وجود-رموز-للزمالك

تحدث رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق عن أزمات نادي الزمالك الحالية ورأية في سبب هذة الأزمات كيف يخرج الفارس الأبيض منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج للحديث عن الأزمات والأوضاع التي يمر بها النادي.

وضح رضا عبدالعال سبب دخول نادي الزمالك في هذة الأزمات قائلاً: كل ما يحدث سببة الرئيسي هو تشوية إنجازات مجلس مرتضي منصور.

وواصل: هناك بعض الصفحات كانت تقف مع مرتضي منصور والان تم شرائها لتكون ضد مرتضي منصور.

وأردف : ما نراة داخل نادب الزمالك ليس طبيعي ,وهناك حملة لتشوية النادي ,وحزين لرؤية حملة التبرعات الأخيرة لأنها لا تليق بنادي الزمالك.

وعلل: أبناء النادي لا يطيقون بعضهم البعض ولو تكاتف رموز وأبناء النادي سيصبح نادي الزمالك في منطقة اخري .

وأضاف : مجلس الزمالك الحالي جاء لينفذ أوامر معينة وحسن لبيب يهتم بأخذ اللقطة والدليل ما فعلة في إحتفالية الدوري حيث لم يتحرك من جانب درع الدوري .

وقال: نادي الزمالك لم يشهد حالة إستقرار مثل ما وجدها مع مرتضي منصور وكل مايحدث حاليا الهدف منة عرقلة رجوعة.

رضا عبد العال لـ دوت الخليج: النتائج تحدد نجاح كارلوس كيروش مع منتخب ومصر.. وننتظر العدل في اختيارات الجهاز الفني

تحدث رضا عبدالعال لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق عن رأية في الجهاز الفني الجديد للمنتخب وإختيارات اللاعبين لخوض مباراتي ليبيا المقبلتين .

وتحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لتحيا مصر للحديث عن منتخب مصر وكارلوس كيروش.

رضا عبد العال يتحدث عن حسين لبيب

وعبر عبدالعال عن رأية في المدير الفني للمنتخب كيروش قال: أنا لا أعرف كيروش ولابد أن ننسي رحلتة التدريبية السابقة وونظر ماذا سيفعل الأن.

وأضاف: كرة القدم تطورت بشكل كبير وكل يوم يوجد بها شيئ جديد, فهل سيلعب كيروش بالطريقة الحديثة أم سيلعب بالطريقة التقليدية القديمة؟.. هذا ما سنراة.

وواصل:نال إعجابي ما فعلة كيروش بمطالبتة بلعب مباراة ودية من أجل رؤية اللاعبين وتقييمهم قبل إختيار القائمة النهائية لمباراتي ليبيا المقبلتين.