وزير الكهرباء: مصر تعتمد الشفافية فى محطة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن جائحة كورونا أثبتت أهمية التعاون الدولى، مؤكدا أن وكالة الطاقة الذرية لها دور رئيسى فى نشر الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.





وأضاف شاكر - فى كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته الـ65 اليوم الاثنين- أن الطاقة النووية ضرورة لمكافحة تغير المناخ، موضحا أن مصر تساند جهود وكالة الطاقة الذرية وتسدد مساهمتها فى الصندوق الفنى للوكالة. وأوضح أن مصر ملتزمة بكافة الالتزامات الدولية، وترحب بجهود الأمم المتحدة لنزع السلاح النووى ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، منوها بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ولفت إلى أن الأمان النووى مسئولية كل دولة، ومصر تعتمد الشفافية فى التعاون الدولى النووى فى محطة الضبعة، موضحا دور الوكالة فى تدريب الكوادر البشرية المصرية.

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