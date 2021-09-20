أسوان: تشغيل معدات نظافة جديدة لخدمة المناطق الأشد احتياجا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، أنه سيتم تشغيل أسطول من السيارت والمعدات الجديدة لخدمة المناطق الأشد احتياجا والمناطق النائية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة 2020 /2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى 26.7 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ -فى بيان اليوم الاثنين- أن السيارات الجديدة تشمل 5 مكابس سعة 18 طنا لنقل القمامة والمخلفات من مواقع جمعها إلى المدفن المحكوم، بجانب 6 سيارات قلابات سعة 6 أطنان، ورى أشجار بسعة 4 أطنان، وفنطاس مياه سعة 10 أطنان، بالإضافة إلى 9 لودرات كبيرة وصغيرة، فضلا عن مكنسة لرفع الأتربة. ووجه المسئولين بضرورة الاهتمام بإجراءات أعمال الصيانة الدورية للمعدات لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب. وفى سياق متصل، كلف المحافظ السكرتير العام حازم عزت بتفقد سيارة فنطاس مياه سيتم استغلالها للمساهمة فى دعم السيارات والمعدات الخاصة بتوفير مياه الشرب لأهالى قرى العلاقى جنوب أسوان بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تلبية لاحتياجات ومطالب أهالى منطقة العلاقى جنوب أسوان باعتبارها من المناطق النائية والأشد احتياجا.

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