سامح شكرى يؤكد موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، جدَّد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبى، وتثبيت الاستقرار فى ليبيا وتحقيق التنمية فى مختلف ربوعها، كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بينهما، خصوصًا على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتى اختتمت أعمالها الأسبوع الماضى فى القاهرة.

كما شدَّد الوزير شكرى، على دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع فى ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التى أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن 2570 انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المُحدد، مُشيًدا فى هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبى فى إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق، وأكد موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أى تدخلات خارجية فى الشأن الليبى.

شهد الاجتماع توافقا فى الاراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا فى المرحلة القادمة.