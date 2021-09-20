عاجل.. السيسى: مصر تتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ فى 2022 بالإنابة عن القارة الإفريقية، ومشددًا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية فى عمل المناخ الدولى بالشراكة مع جميع الأطراف، لمصلحة القارة الإفريقية والعالم أجمع.





جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس، فى اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس فى هذا الاجتماع الهام جاءت فى ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولى، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية.

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